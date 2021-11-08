Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Леся Цуренко (№132 WTA) проведет стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№30 WTA). Время начала матча – 13:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли два раза, украинка выиграла оба матча.
В следующем раунде победительница сразится против Алисон ван Эйтванк (№69 WTA) или Синьи Краус (№459 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.