ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в ворота Русенборга

Восьмого ноября 2012 года «Металлист» выиграл матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы против «Русенборга» (3:1).



Счет в матче невероятным ударом, который еще много лет будут сравнивать со знаменитым голом Марко ван Бастена, открыл бразилец Тайсон.



В итоге харьковский клуб занял первое место в квартете, где еще были «Байер» и «Рапид», и остановился в первом раунде плей-офф, проиграв по сумме двух матчей «Ньюкаслу».

Лига Европы. Групповой раунд

«Металлист» - «Русенборг» - 3:1

Голы: Тайсон (4), Клейтон Хавьер (70), Хуан Мануэль Торрес (90+3) - Боржек Дочкал (42).

«Металлист»: Владимир Дишленкович (Александр Горяинов, 46), Кристиан Вильягра, Марко Торсильери, Папа Гуйе, Винисиус Фининьо, Эдмар, Клейтон Шавьер, Хуан Мануэль Торрес, Ромеро Марлос, Тайсон (Себастьян Бланко, 82), Джонатан Кристальдо (Виллиан Гомес, 75).