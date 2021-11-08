ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в ворота Русенборга

Восьмого ноября 2012 года «Металлист» выиграл матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы против «Русенборга» (3:1).
Счет в матче невероятным ударом, который еще много лет будут сравнивать со знаменитым голом Марко ван Бастена, открыл бразилец Тайсон.
В итоге харьковский клуб занял первое место в квартете, где еще были «Байер» и «Рапид», и остановился в первом раунде плей-офф, проиграв по сумме двух матчей «Ньюкаслу».
Лига Европы. Групповой раунд
«Металлист» - «Русенборг» - 3:1
Голы: Тайсон (4), Клейтон Хавьер (70), Хуан Мануэль Торрес (90+3) - Боржек Дочкал (42).
«Металлист»: Владимир Дишленкович (Александр Горяинов, 46), Кристиан Вильягра, Марко Торсильери, Папа Гуйе, Винисиус Фининьо, Эдмар, Клейтон Шавьер, Хуан Мануэль Торрес, Ромеро Марлос, Тайсон (Себастьян Бланко, 82), Джонатан Кристальдо (Виллиан Гомес, 75).
Define golazo:— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 8, 2021
🇧🇷 Taison 🔥#OnThisDay | #UEL pic.twitter.com/WRrSjNq3cq
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.