ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в ворота Русенборга

Вы удивитесь, но прошло уже девять лет

  • 08.11.2021 11:24
  • 4238 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. УЕФА вспомнил невероятный гол Тайсона в ворота Русенборга
© ФК Металлист. Тайсон

Восьмого ноября 2012 года «Металлист» выиграл матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы против «Русенборга» (3:1).
 
Счет в матче невероятным ударом, который еще много лет будут сравнивать со знаменитым голом Марко ван Бастена, открыл бразилец Тайсон.
 
В итоге харьковский клуб занял первое место в квартете, где еще были «Байер» и «Рапид», и остановился в первом раунде плей-офф, проиграв по сумме двух матчей «Ньюкаслу».

Лига Европы. Групповой раунд

«Металлист» - «Русенборг» - 3:1
Голы: Тайсон (4), Клейтон Хавьер (70), Хуан Мануэль Торрес (90+3) - Боржек Дочкал (42).

«Металлист»: Владимир Дишленкович (Александр Горяинов, 46), Кристиан Вильягра, Марко Торсильери, Папа Гуйе, Винисиус Фининьо, Эдмар, Клейтон Шавьер, Хуан Мануэль Торрес, Ромеро Марлос, Тайсон (Себастьян Бланко, 82), Джонатан Кристальдо (Виллиан Гомес, 75).

Источник — УЕФА

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Etana
    Etana, 08.11.2021 12:12
    +4
    А гол Жажи как по мне еще круче был !
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    ViaBor
    online
    ViaBor, 08.11.2021 11:30
    +2
    Да, раньше голы Металлиста были во всех топах , крутые залетали .Особенно от Хавьера
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 08.11.2021 11:47
    +1
    По красоте .. Ван Басен. рядом не валялся..
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    Александр Жаирс
    online
    Александр Жаирс, 08.11.2021 11:54
    -3
    ViaBor, 08.11.2021 11:30
    Да, раньше голы Металлиста были во всех топах , крутые залетали .Особенно от Хавьера
    Самое большое достижение было,что тогдашний Металлист имел в своём составе аж двух украинцев и оба вратари! Истинно украинская команда,ведь все бразильцы купленны на деньги украинских налогоплательщиков. Ждём возвращения бразило-ярославцев.
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