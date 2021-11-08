Милан согласовал новый контракт с Пиоли

«Милан» в ближайшее время подпишет новый контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство итальянского клуба уже согласовало пролонгацию договора с тренером до конца июня 2024 года. Зарплата специалиста увеличится с 2 до 3 млн евро за сезон. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года.

В настоящее время «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, набрав 32 очка в 12 турах. Миланская команда еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.