Милан согласовал новый контракт с Пиоли

«Милан» в ближайшее время подпишет новый контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство итальянского клуба уже согласовало пролонгацию договора с тренером до конца июня 2024 года. Зарплата специалиста увеличится с 2 до 3 млн евро за сезон. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года.
В настоящее время «Милан» занимает второе место в таблице Серии А, набрав 32 очка в 12 турах. Миланская команда еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.
Источник — Twitter
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