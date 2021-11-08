Месть, гробы и гол Тайсона. Интернасьонал со скандалом обыграл Гремио

В Бразилии состоялось горячее дерби команд из Порту-Алегри

  • 08.11.2021 10:50
  • 1346 просмотров
  • 1 комментарий
Месть, гробы и гол Тайсона. Интернасьонал со скандалом обыграл Гремио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик

В Бразилии состоялось горячее класико футбольных клубов «Гремио» и «Интернасьонал», или как его еще называют «Гре-Нал».
 
Единственный гол в матче забил хорошо знакомый украинским болельщикам полузащитник «Интера» Тайсон, который отличился на 40-й минуте.
 
Но самое интересное началось после завершения матча. Партнеры по команде бывшего игрока «Шахтера» и «Металлиста» вынесли на поле картонки в виде гробов, инициатором данного перфоманса стал полузащитник Патрик. Футболисты «Гремио» не на шутку завелись и дело едва не дошло до драки. Патрика вместе с одним из игроков «Гремио» удалили, а ситуацию удалось как-то успокоить.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Картонные гробы – месть болельщикам «Гремио», которые пять лет назад таким образом отправляли «Интернасьонал» во второй дивизион. Но в текущем сезоне уже «Гремио» находится в зоне вылета и за восемь туров до завершения чемпионата при четырех поражения подряд отстает на 9 очков от спасительной 16-й позиции в чемпионате.


 
Что касается самого Тайсона, то после матча он пел песню о том, что отправил «Гремио» в дивизион B.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ViaBor
    online
    ViaBor, 08.11.2021 11:20
    0
    Отомстили , но надо быть умнее, тролить по другому)
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