Месть, гробы и гол Тайсона. Интернасьонал со скандалом обыграл Гремио

В Бразилии состоялось горячее класико футбольных клубов «Гремио» и «Интернасьонал», или как его еще называют «Гре-Нал».
Единственный гол в матче забил хорошо знакомый украинским болельщикам полузащитник «Интера» Тайсон, который отличился на 40-й минуте.
Но самое интересное началось после завершения матча. Партнеры по команде бывшего игрока «Шахтера» и «Металлиста» вынесли на поле картонки в виде гробов, инициатором данного перфоманса стал полузащитник Патрик. Футболисты «Гремио» не на шутку завелись и дело едва не дошло до драки. Патрика вместе с одним из игроков «Гремио» удалили, а ситуацию удалось как-то успокоить.
Los jugadores de Inter celebrando con ataudes ganar el derbi de Porto Alegre y mandar a Segunda al Gremio. Tremendo pic.twitter.com/HENL52fSUq— Toni Padilla (@Toni_Padilla) November 7, 2021
Картонные гробы – месть болельщикам «Гремио», которые пять лет назад таким образом отправляли «Интернасьонал» во второй дивизион. Но в текущем сезоне уже «Гремио» находится в зоне вылета и за восемь туров до завершения чемпионата при четырех поражения подряд отстает на 9 очков от спасительной 16-й позиции в чемпионате.
Что касается самого Тайсона, то после матча он пел песню о том, что отправил «Гремио» в дивизион B.
Taison provocando o Grêmio: “Arerê, se depender de mim vai estar na B!” pic.twitter.com/Q2lC3uOkrV— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 7, 2021
Источник — Sport.ua
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