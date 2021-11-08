Месть, гробы и гол Тайсона. Интернасьонал со скандалом обыграл Гремио

В Бразилии состоялось горячее класико футбольных клубов «Гремио» и «Интернасьонал», или как его еще называют «Гре-Нал».



Единственный гол в матче забил хорошо знакомый украинским болельщикам полузащитник «Интера» Тайсон, который отличился на 40-й минуте.



Но самое интересное началось после завершения матча. Партнеры по команде бывшего игрока «Шахтера» и «Металлиста» вынесли на поле картонки в виде гробов, инициатором данного перфоманса стал полузащитник Патрик. Футболисты «Гремио» не на шутку завелись и дело едва не дошло до драки. Патрика вместе с одним из игроков «Гремио» удалили, а ситуацию удалось как-то успокоить.

Los jugadores de Inter celebrando con ataudes ganar el derbi de Porto Alegre y mandar a Segunda al Gremio. Tremendo pic.twitter.com/HENL52fSUq — Toni Padilla (@Toni_Padilla) November 7, 2021

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Картонные гробы – месть болельщикам «Гремио», которые пять лет назад таким образом отправляли «Интернасьонал» во второй дивизион. Но в текущем сезоне уже «Гремио» находится в зоне вылета и за восемь туров до завершения чемпионата при четырех поражения подряд отстает на 9 очков от спасительной 16-й позиции в чемпионате.





Что касается самого Тайсона, то после матча он пел песню о том, что отправил «Гремио» в дивизион B.