Бенфика без Яремчука уничтожила Брагу

В матче 11-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле разбила «Брагу» со счетом 6:1.
Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук весь матч просидел на скамейке для запасных.
Чемпионат Португалии. 11-й тур
«Бенфика» – «Брага» – 6:1
Голы: Гримальдо (2), Нуньес (37), Рафа Силва (42, 45+3), Эвертон (52, 59) – Орта (12)
В турнирной таблице «Бенфика» с 28 очками в активе осталась на третьем месте. «Порту» и «Спортинг» опережают ее на 1 балл.
Источник — Sport.ua
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