Бенфика без Яремчука уничтожила Брагу

В матче 11-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле разбила «Брагу» со счетом 6:1.

Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук весь матч просидел на скамейке для запасных.

Чемпионат Португалии. 11-й тур

«Бенфика» – «Брага» – 6:1

Голы: Гримальдо (2), Нуньес (37), Рафа Силва (42, 45+3), Эвертон (52, 59) – Орта (12)

В турнирной таблице «Бенфика» с 28 очками в активе осталась на третьем месте. «Порту» и «Спортинг» опережают ее на 1 балл.