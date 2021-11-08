Лига 1. Реймс и Монако сыграли вничью, Ренн жестко разгромил Лион

7 ноября состоялись матчи 13-го тура чемпионата Франции.
«Реймс» и «Монако» сыграли вничью (0:0), «Ренн» жестко разгромил «Лион» (4:1).
Лига 1. 13-й тур
«Марсель» – «Мец» – 0:0
«Лорьян» – «Брест» – 1:2
Голы: Грбич, 5 (1:0). Февр, 58, пенальти (1:1). Мунье, 80 (1:2).
«Нант» – «Страсбург» – 2:2
Голы: Кулибали, 20 (1:0). Диалло, 44 (1:1). Коло Муани, 48 (2:1). Томассон, 68 (2:2).
«Реймс» – «Монако» – 0:0
«Сент-Этьен» – «Клермон» – 3:2
Голы: Байо, 59 (0:1). Бертомье, 64 (0:2). Норден, 78 (1:2). Крассо, 90+2 (2:2). Соу, 90+4 (3:2).
«Ницца» – «Монпелье» – 0:1
Гол: Молле, 80.
«Ренн» – «Лион» – 4:1
Голы: Лаборд, 45 (1:0). Траоре, 51 (2:0). Трюффер, 76 (3:0). Трюффер, 83 (4:0). Лукас Пакета, 90+3, пенальти (4:1).
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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