Бундеслига. Айнтрахт победил аутсайдера в дикой концовке, Байер едва спасся

7 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Германии.
«Айнтрахт» победил «Гройтер Фюрт» в матче с дикой концовкой (2:1).
«Герта» и «Байер» сыграли вничью (1:1). Гости еле сравняли счет в концовке благодаря мячу Роберта Андриха.
Бундеслига 1. 11-й тур
«Гройтер Фюрт» – «Айнтрахт» – 1:2
Голы: Иттен, 90+2 – Роде, 75, Борре, 90+4.
«Герта» – «Байер» – 1:1
Голы: Йоветич, 42 – Андрих, 90.
«Кельн» – «Унион» Берлин – 2:2
Голы: Модест, 7, 86 – Рюэрсон, 9, Премель, 45+1.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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