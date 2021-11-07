ФОТО. 70-летний футболист попал в Книгу рекордов Украины

Петр Федоренко в поселке Гостомель Киевской области отыграл весь матч

  • 07.11.2021 23:59
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ФОТО. 70-летний футболист попал в Книгу рекордов Украины
© kanaldom.tv

70-летний Петр Федоренко стал рекордсменом Национального реестра рекордов Украины в категории «Человеческие достижения» и попал в Книгу рекордов Украины в категории «Футболист самого почтенного возраста». 

Петр Федоренко в поселке Гостомель Киевской области отыграл весь матч (90 минут) в первенстве Киево-Святошинского района между командами Факел (Гостомель) и СК Хотив. Поединок прошел на стадионе «Центральный».

Более 55 лет Федоренко играл за футбольную команду родного поселка – с юношеских лет и по сей день. Его игровое амплуа – левый защитник.

В Книге рекордов Гиннеса подобное достижение принадлежит египтянину Эззелдину Бахадеру. Он стал старейшим футболистом планеты, сыграв матч почти в 75. И побил рекорд израильского вратаря Исаака Хайика, вышедшего на поле в 73 года.

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