Ярослав Мартынюк не забивал в УПЛ с марта 2013 года

Голевая пауза капитана «Руха» в чемпионатах Украины составила 8 лет 241 день

  • 07.11.2021 22:57
  • 223 просмотра
  • 0 комментариев
Ярослав Мартынюк не забивал в УПЛ с марта 2013 года
© ФК Рух. Ярослав Мартынюк

В матче с «Черноморцем» 32-летний капитан «Руха» Ярослав Мартынюк забил в УПЛ после перерыва в 8 лет 241 день. Единственный до сего времени гол в элитном дивизионе он, будучи игроком «Арсенала», провел 10 марта 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Металлистом» (1:2).

К слову, более продолжительные голевые паузы в истории украинских чемпионатов имели только три игрока – Андрей Шевченко, Игорь Столовицкий и Максим Калиниченко.

Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины

Пауза 

Игрок 

Клуб 

Дата

Клуб 

Дата

10 лет 96 дней 

Андрей ШЕВЧЕНКО 

Динамо

27.05.1999

Динамо

31.08.2009

9 лет 262 дня 

Игорь СТОЛОВИЦКИЙ 

Шахтер 

14.11.1993

Звезда 

03.08.2003

9 лет 53 дня 

Максим КАЛИНИЧЕНКО 

Днепр

25.06.1999

Днепр

17.08.2008

8 лет 241 день 

Ярослав МАРТЫНЮК 

Арсенал 

10.03.2013

Рух 

06.11.2021

8 лет 221 день 

Александр СВИСТУНОВ 

ЦСКА 

25.08.1996

Ворскла 

03.04.2005

8 лет 158 дней 

Вадим МИЛЬКО 

Заря

02.10.2011

Колос 

08.03.2020

8 лет 91 день 

Александр БОНДАРЕНКО 

Торпедо 

21.03.1992

Звезда 

20.06.2000

8 лет 79 дней 

Александр ШУТОВ 

Черноморец 

18.05.1998

Таврия 

05.08.2006

8 лет 3 дня 

Владислав ЗУБКОВ 

Металлург З

30.03.1992

Металлург З

02.04.2000

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности