Ярослав Мартынюк не забивал в УПЛ с марта 2013 года

В матче с «Черноморцем» 32-летний капитан «Руха» Ярослав Мартынюк забил в УПЛ после перерыва в 8 лет 241 день. Единственный до сего времени гол в элитном дивизионе он, будучи игроком «Арсенала», провел 10 марта 2013 года в домашнем поединке «канониров» с «Металлистом» (1:2).

К слову, более продолжительные голевые паузы в истории украинских чемпионатов имели только три игрока – Андрей Шевченко, Игорь Столовицкий и Максим Калиниченко.

Самые продолжительные голевые паузы в чемпионатах Украины