Младен Бартулович провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Хорватский легионер защищал в УПЛ цвета шести клубов

  • 07.11.2021 22:18
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Младен Бартулович провел 250-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Ингулец. Младен Бартулович

В 14-м туре хорват Младен Бартулович провел 250-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 5-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. За 14 сезонов выступления в УПЛ Бартулович защищал цвета 6 клубов, являясь рекордсменом среди иностранных футболистов по этому показателю. 109 встреч он отыграл за «Кривбасс», 38 - за «Днепр», где 15 лет назад 26 июля 2006 года в поединке с донецким «Металлургом» состоялся дебют Младена в украинских чемпионатах, 36 - за «Ворсклу», 30 - за «Ингулец», 23 - за «Карпаты» и 14 - за «Арсенал».

Юбилейные матчи Младена Бартуловича в чемпионатах Украины

Матч 

Дата 

Команда Бартуловича

Соперник 

Счет

1-й 

26.07.2006 

Днепр 

Металлург Д (д) 

2:0

50-й 

26.09.2008 

Кривбасс 

Динамо (г)

0:3

100-й 

14.11.2010 

Арсенал

Заря (д)

1:1

150-й 

09.03.2013 

Кривбасс

Заря (д)

3:0

200-й 

17.04.2016 

Ворскла

Черноморец (д)

2:0

250-й 

07.11.2021 

Ингулец

Днепр-1 (д)

0:1

Топ-10 гвардейцев-легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины

 

Игрок 

Страна

Клубы 

Матчи

1. 

Дарио СРНА 

Хорватия 

Шахтер 

339

2. 

Желько ЛЮБЕНОВИЧ 

Сербия 

Кривбасс (9), Таврия (148), 

303

 

 

  

Александрия (9), Заря (137)

  

3. 

ПАПА ГУЙЕ 

Сенегал 

Волынь (27), Металлист (212), 

298

 

 

  

Днепр (32), Карпаты (14),

  
     

Днепр-1 (13)

  

4. 

Арменд ДАЛЛКУ 

Албания 

Ворскла 

292

5. 

Младен БАРТУЛОВИЧ 

Хорватия 

Днепр (38), Кривбасс (109), 

250

 

 

  

Арсенал (14), Карпаты (23),

  

 

 

  

Ворскла (36), Ингулец (30)

  

6. 

ТАЙСОН 

Бразилия 

Металлист (57), Шахтер (182) 

239

7. 

Йован МАРКОСКИ 

Сербия 

Ворскла 

226

8. 

Лаки ИДАХОР 

Нигерия 

Динамо (27), Ворскла (14), 

221

 

 

  

Карпаты (10), Таврия (132),

  

 

 

  

Заря (38)

  

9. 

Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ 

Польша 

Шахтер (174), Севастополь (41) 

215

10. 

ЭДМАР 

Бразилия 

Таврия (117), Металлист (92) 

209

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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