В 14-м туре хорват Младен Бартулович провел 250-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 5-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. За 14 сезонов выступления в УПЛ Бартулович защищал цвета 6 клубов, являясь рекордсменом среди иностранных футболистов по этому показателю. 109 встреч он отыграл за «Кривбасс», 38 - за «Днепр», где 15 лет назад 26 июля 2006 года в поединке с донецким «Металлургом» состоялся дебют Младена в украинских чемпионатах, 36 - за «Ворсклу», 30 - за «Ингулец», 23 - за «Карпаты» и 14 - за «Арсенал».

Юбилейные матчи Младена Бартуловича в чемпионатах Украины

Матч Дата Команда Бартуловича Соперник Счет 1-й 26.07.2006 Днепр Металлург Д (д) 2:0 50-й 26.09.2008 Кривбасс Динамо (г) 0:3 100-й 14.11.2010 Арсенал Заря (д) 1:1 150-й 09.03.2013 Кривбасс Заря (д) 3:0 200-й 17.04.2016 Ворскла Черноморец (д) 2:0 250-й 07.11.2021 Ингулец Днепр-1 (д) 0:1

Топ-10 гвардейцев-легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины