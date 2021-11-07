В 14-м туре хорват Младен Бартулович провел 250-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 5-м легионером из дальнего зарубежья, достигшим этого рубежа. За 14 сезонов выступления в УПЛ Бартулович защищал цвета 6 клубов, являясь рекордсменом среди иностранных футболистов по этому показателю. 109 встреч он отыграл за «Кривбасс», 38 - за «Днепр», где 15 лет назад 26 июля 2006 года в поединке с донецким «Металлургом» состоялся дебют Младена в украинских чемпионатах, 36 - за «Ворсклу», 30 - за «Ингулец», 23 - за «Карпаты» и 14 - за «Арсенал».
Юбилейные матчи Младена Бартуловича в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Команда Бартуловича
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.07.2006
|
Днепр
|
Металлург Д (д)
|
2:0
|
50-й
|
26.09.2008
|
Кривбасс
|
Динамо (г)
|
0:3
|
100-й
|
14.11.2010
|
Арсенал
|
Заря (д)
|
1:1
|
150-й
|
09.03.2013
|
Кривбасс
|
Заря (д)
|
3:0
|
200-й
|
17.04.2016
|
Ворскла
|
Черноморец (д)
|
2:0
|
250-й
|
07.11.2021
|
Ингулец
|
Днепр-1 (д)
|
0:1
Топ-10 гвардейцев-легионеров из дальнего зарубежья в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Страна
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Дарио СРНА
|
Хорватия
|
Шахтер
|
339
|
2.
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Сербия
|
Кривбасс (9), Таврия (148),
|
303
|
|
|
Александрия (9), Заря (137)
|
3.
|
ПАПА ГУЙЕ
|
Сенегал
|
Волынь (27), Металлист (212),
|
298
|
|
|
Днепр (32), Карпаты (14),
|
Днепр-1 (13)
|
4.
|
Арменд ДАЛЛКУ
|
Албания
|
Ворскла
|
292
|
5.
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Хорватия
|
Днепр (38), Кривбасс (109),
|
250
|
|
|
Арсенал (14), Карпаты (23),
|
|
|
Ворскла (36), Ингулец (30)
|
6.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
Металлист (57), Шахтер (182)
|
239
|
7.
|
Йован МАРКОСКИ
|
Сербия
|
Ворскла
|
226
|
8.
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Динамо (27), Ворскла (14),
|
221
|
|
|
Карпаты (10), Таврия (132),
|
|
|
Заря (38)
|
9.
|
Мариуш ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
Шахтер (174), Севастополь (41)
|
215
|
10.
|
ЭДМАР
|
Бразилия
|
Таврия (117), Металлист (92)
|
209
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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