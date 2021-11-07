Сыграл последние 5 минут за Шахтер. Бразильский легионер покидает команду

Контракт с Дентиньо горняки продлевать не будут, по данным Игоря Бурбаса

  • 07.11.2021 21:47
  • 7187 просмотров
  • 9 комментариев
Сыграл последние 5 минут за Шахтер. Бразильский легионер покидает команду
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Шахтер» не будет продлевать контракт с бразильским хавбеком Дентиньо:

«Шахтер» поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за горняков».

Напомним, Дентиньо заключил нынешний контракт на 5 лет с «Шахтером» 8 ноября 2016 года. Таким образом, уже 8 ноября 2021 года бразилец станет свободным агентом.

Придя в клуб летом 2011 года из «Коринтианса», Дентиньо забил за «горняков» 29 голов в 198 матчах. В 2013 году он был отдан в аренду на год в турецкий «Бешикташ». 

Источник — Twitter

(46 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Chuess
    Chuess, 07.11.2021 22:10
    +5
    В Динамо?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.11.2021 21:53
    +4
    Достойно попрощались
    Ссылка
    pricolist
    online
    pricolist, 07.11.2021 22:01
    +3
    Прощай, страшный сон мадридского Реала.
    Ссылка
    Krasvchik
    online
    Krasvchik, 07.11.2021 22:02
    +2
    Удачи
    Ссылка
    vOv1000
    online
    vOv1000, 07.11.2021 22:50
    +1
    dd dent, 07.11.2021 21:53
    Достойно попрощались
    Як грав,так і попрощались.😁
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    online
    PerezdeCuellar, 07.11.2021 23:03
    0
    Chuess, 07.11.2021 22:10
    В Динамо?
    А шо? Раскроется как Мораещ и обратно в Шахту...
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 07.11.2021 22:51 (изменен)
    0
    vOv1000, 07.11.2021 22:50
    Як грав,так і попрощались.😁
    зато долго (всю карьеру) подавал надежды шо раскроется
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 07.11.2021 22:57
    -1
    А чем Голубые Устрицы не довольны?? Ваших игроков вообще игнорировали при прощании. Вспомните Гусева, алкашей Милю с Алей, да и ещё много кого
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 07.11.2021 22:37
    -2
    Легенда!!!
    Ссылка
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