Сыграл последние 5 минут за Шахтер. Бразильский легионер покидает команду

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Шахтер» не будет продлевать контракт с бразильским хавбеком Дентиньо:

«Шахтер» поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за горняков».

Напомним, Дентиньо заключил нынешний контракт на 5 лет с «Шахтером» 8 ноября 2016 года. Таким образом, уже 8 ноября 2021 года бразилец станет свободным агентом.

Придя в клуб летом 2011 года из «Коринтианса», Дентиньо забил за «горняков» 29 голов в 198 матчах. В 2013 году он был отдан в аренду на год в турецкий «Бешикташ».