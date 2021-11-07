Сыграл последние 5 минут за Шахтер. Бразильский легионер покидает команду

Футбольный журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Шахтер» не будет продлевать контракт с бразильским хавбеком Дентиньо:
«Шахтер» поблагодарил Дентиньо за прошедшие годы и сообщил, что не будет продлевать с ним контракт. Сегодня бразилец отыграл свои последние 5 минут за горняков».
Напомним, Дентиньо заключил нынешний контракт на 5 лет с «Шахтером» 8 ноября 2016 года. Таким образом, уже 8 ноября 2021 года бразилец станет свободным агентом.
Придя в клуб летом 2011 года из «Коринтианса», Дентиньо забил за «горняков» 29 голов в 198 матчах. В 2013 году он был отдан в аренду на год в турецкий «Бешикташ».
Шахтар подякував Дентіньо за проведені роки і повідомив, що не продовжуватиме з ним контракт. Сьогодні бразилець відіграв свої останні 5 хвилин за гірників.— Igor Burbas (@iburbas) November 7, 2021
Источник — Twitter
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