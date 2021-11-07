В матче в Ковалевке был забит 17000-й мяч в истории чемпионатов Украины

Автором юбилейного гола стал Николай Матвиенко

  • 07.11.2021 21:40
  • 401 просмотр
  • 1 комментарий
В матче в Ковалевке был забит 17000-й мяч в истории чемпионатов Украины
© ФК Шахтер Донецк

В Ковалевке в матче между «Колосом» и «Шахтером» был забит 17000-й гол в истории чемпионатов Украины. Его автором на 15-й минуте встречи стал 25-летний защитник горняков Николай Матвиенко. Любопытно, что все юбилейные мячи с тремя нулями на конце, начиная с 10000-го,  забивали исключительно игроки гостей.

Футболисты «Шахтера» ранее становились авторами еще двух памятных голов - 12000-го (Генрих Мхитарян) и 14000-го (Луис Андриано). К слову, мяч, забитый Матвиенко, оказался 50-м для оранжево-черных во всех турнирах при Роберто Де Дзерби (ЧУ - 36, КУ - 3, СК - 3, ЕК - 8).

Юбилейные голы чемпионатов Украины

Голы 

Дата 

Игрок 

Клуб 

Соперник 

Минута

Счет

1-й 

06.03.1992 

Анатолий МУЩИНКА 

Карпаты 

Черноморец (г) 

22' (1:0)

2:2

1000-й 

14.08.1993 

Виталий ШЕВЧУК 

Волынь 

Нива Т (г) 

70' (1:2)

1:2

2000-й 

08.11.1994 

Виктор ГРОМОВ 

Кривбасс 

Заря (д) 

61' (2:0)

2:0

3000-й 

06.05.1996 

Сергей РЕВУТ* 

ЦСКА 

Прикарпатье (г)

4' (0:1)

2:3

4000-й 

01.09.1997 

Сергей РЕБРОВ 

Динамо 

Шахтер (д) 

85' (3:0)

3:0

5000-й 

17.06.1999 

Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК

ЦСКА 

Карпаты (г) 

42' (2:1)

3:3

6000-й 

15.04.2001 

Александр ГОЛОВКО 

Динамо 

Сталь А (г) 

22' (1:0)

5:0

7000-й 

11.05.2003 

Харрисон ОМОКО 

Ворскла 

Металлург З (д)

45' (2:0)

2:0

8000-й 

06.03.2005 

Евгений БРЕДУН 

Металлург З

Металлург Д (д)

70' (2:0)

2:0

9000-й 

12.11.2006 

Сергей НАЗАРЕНКО 

Днепр 

Заря (д) 

29' (1:0)

3:0

10000-й 

03.10.2008 

Руслан РОТАНЬ 

Днепр 

Арсенал (г) 

52' (1:0)

1:0

11000-й 

09.07.2010 

Андрей ШЕВЧЕНКО 

Динамо 

Оболонь (г) 

36' (1:0)

2:2

12000-й 

11.12.2011 

Генрих МХИТАРЯН 

Шахтер 

Кривбасс (г) 

60' (2:0)

4:0

13000-й 

15.09.2013 

Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК 

Говерла 

Металлург Д (г)

34' (1:2)

2:4

14000-й 

11.09.2015 

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер 

Металлист (г) 

62' (п) (4:0) 

5:0

15000-й 

05.11.2017 

Максим ЛУНЕВ

Заря 

Олимпик (г) 

62' (1:2)

3:3

16000-й 

15.12.2019

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Александрия

Днепр-1 (г)

90+3' (п) (2:1)

2:1

17000-й 

07.11.2021

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

Колос (г)

15' (1:0)

3:1

* автогол.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 07.11.2021 22:43
    0
    И здесь закончилась гегемония Голубых Устриц
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