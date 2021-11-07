Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.



Встреча первого раунда против итальянки Жасмин Паолини (№51 WTA) пройдет после матча Ферро-Саснович. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли два раза, украинка проиграла обе встречи.



В следующем раунде победительница сразится против Чжэн Сайсай из Китая (№87 WTA).