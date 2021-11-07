Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
Встреча первого раунда против итальянки Жасмин Паолини (№51 WTA) пройдет после матча Ферро-Саснович. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли два раза, украинка проиграла обе встречи.
В следующем раунде победительница сразится против Чжэн Сайсай из Китая (№87 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.