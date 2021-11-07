Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Линце

  • 07.11.2021 19:57
  • 1110 просмотров
  • 4 комментария
Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В воскресенье украинская теннисистка Даяна Ястремская (№100 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.
     
Встреча первого раунда против итальянки Жасмин Паолини (№51 WTA) пройдет после матча Ферро-Саснович. Ориентировочное время начала – 20:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли два раза, украинка проиграла обе встречи.
 
В следующем раунде победительница сразится против Чжэн Сайсай из  Китая (№87 WTA).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sirjoga
    online
    sirjoga, 07.11.2021 20:01
    +1
    Ну з третьої спроби час вже й виграти
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    Spectra
    Spectra, 07.11.2021 19:38
    +1
    Эхх Даяночка шо ты покажешь
    Ссылка
    Даяна виграла третій сет!!!!!
    online
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 07.11.2021 20:15
    0
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 07.11.2021 20:13
    Що вселяється в Паоліні в матчах з Ястремською?!( Грає безпомилково.
    Тільки написав і італійка зробила купу помилок,але ж Даяна....((
    Ссылка
    Даяна виграла третій сет!!!!!
    online
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 07.11.2021 20:13
    0
    Що вселяється в Паоліні в матчах з Ястремською?!( Грає безпомилково.
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