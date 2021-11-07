ВИДЕО. Шахаб продолжает феерить. Иранец сделал хет-трик в ворота Вереса

В эти минуты в Запорожье проходит матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» принимает ровенский «Верес».
Во втором тайме форвард «Зари» Шахаб Захеди сделал хет-трик, позволив своей команде комфортно повести в счете.
Первый гол
Второй гол
Третий гол
Отметим, что в этом сезоне на счету Шахаба уже 10 голов и 4 ассиста в 19 поединках во всех турнирах. Ранее у иранца уже был хет-трик во время выступлений за донецкий «Олимпик».
Источник — Sport.ua
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