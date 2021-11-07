ВИДЕО. Шахаб продолжает феерить. Иранец сделал хет-трик в ворота Вереса

26-летний форвард впервые забил три мяча в одном матче за «Зарю»

  • 07.11.2021 18:39
  • 3191 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Шахаб продолжает феерить. Иранец сделал хет-трик в ворота Вереса
© ФК Заря Луганск. Шахаб Захеди

В эти минуты в Запорожье проходит матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» принимает ровенский «Верес».

Во втором тайме форвард «Зари» Шахаб Захеди сделал хет-трик, позволив своей команде комфортно повести в счете.

Первый гол

Второй гол

Третий гол

Отметим, что в этом сезоне на счету Шахаба уже 10 голов и 4 ассиста в 19 поединках во всех турнирах. Ранее у иранца уже был хет-трик во время выступлений за донецкий «Олимпик».

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 07.11.2021 19:12
    +3
    Ссылка
    Real20
    online
    Real20, 07.11.2021 18:49
    +2
    Супер!💪
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 07.11.2021 20:19
    +1
    прорвало наконец то парня
    Ссылка
    Dreifus
    online
    Dreifus, 07.11.2021 18:57
    +1
    Второй гол вратарский
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности