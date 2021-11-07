ВИДЕО. Шахаб продолжает феерить. Иранец сделал хет-трик в ворота Вереса

В эти минуты в Запорожье проходит матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» принимает ровенский «Верес».

Во втором тайме форвард «Зари» Шахаб Захеди сделал хет-трик, позволив своей команде комфортно повести в счете.

Первый гол

Второй гол

Третий гол

Отметим, что в этом сезоне на счету Шахаба уже 10 голов и 4 ассиста в 19 поединках во всех турнирах. Ранее у иранца уже был хет-трик во время выступлений за донецкий «Олимпик».