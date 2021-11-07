Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Мы разобрали Верес»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча с «Вересом».

«Этой осенью мы играли с ними на Кубок Украины, и победа далась нам нелегко. Вот и в воскресенье ожидаем тяжелой игры, поэтому весьма серьезно настраиваемся на матч.

Разобрали соперника, посмотрев его игру и поговорив о нем на традиционном теоретическом занятии. Это все, что я могу вам сказать. Такая информация перед матчем с «Вересом» останется внутри «Зари», - сказал Хомченовский.