Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Мы разобрали Верес»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от матча с «Вересом».
«Этой осенью мы играли с ними на Кубок Украины, и победа далась нам нелегко. Вот и в воскресенье ожидаем тяжелой игры, поэтому весьма серьезно настраиваемся на матч.
Разобрали соперника, посмотрев его игру и поговорив о нем на традиционном теоретическом занятии. Это все, что я могу вам сказать. Такая информация перед матчем с «Вересом» останется внутри «Зари», - сказал Хомченовский.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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