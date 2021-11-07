Крах мечтам об УПЛ. Полесье проиграло Горняку-Спорт

Команда Юрия Калитвинцева продлила безвыигрышную серию до шести матчей

  • 07.11.2021 15:15
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Крах мечтам об УПЛ. Полесье проиграло Горняку-Спорт
© ФК Полесье Житомир

В матче 17-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» проиграло «Горняку-Спорт» со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке на 70-й минуте забил 21-летний полузащитник Артем Мильченко.

Первая лига, 17 тур

«Горняк-Спорт» – «Полесье» – 1:0
Гол: 1:0 – 70 Мильченко.

Команда Юрия Калитвинцева, перед которой стоит задача выйти в УПЛ, продлила безвыигрышную серию до шести матчей подряд.

На экваторе сезона житомиряне де-факто лишились шансов повыситься в классе. В данный момент они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.

Источник — Sport.ua

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