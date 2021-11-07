Крах мечтам об УПЛ. Полесье проиграло Горняку-Спорт

В матче 17-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» проиграло «Горняку-Спорт» со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке на 70-й минуте забил 21-летний полузащитник Артем Мильченко.
Первая лига, 17 тур
«Горняк-Спорт» – «Полесье» – 1:0
Гол: 1:0 – 70 Мильченко.
Команда Юрия Калитвинцева, перед которой стоит задача выйти в УПЛ, продлила безвыигрышную серию до шести матчей подряд.
На экваторе сезона житомиряне де-факто лишились шансов повыситься в классе. В данный момент они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.