Крах мечтам об УПЛ. Полесье проиграло Горняку-Спорт

В матче 17-го тура Первой лиги Украины житомирское «Полесье» проиграло «Горняку-Спорт» со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке на 70-й минуте забил 21-летний полузащитник Артем Мильченко.

Первая лига, 17 тур

«Горняк-Спорт» – «Полесье» – 1:0

Гол: 1:0 – 70 Мильченко.

Команда Юрия Калитвинцева, перед которой стоит задача выйти в УПЛ, продлила безвыигрышную серию до шести матчей подряд.

На экваторе сезона житомиряне де-факто лишились шансов повыситься в классе. В данный момент они располагаются на 11-м месте в турнирной таблице.