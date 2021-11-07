ВИДЕО. Шевченко против Моуриньо, Канело - абсолют, ставим на Тоттенхэм

1. Шевченко проведет свой первый матч против команды Моуриньо

2. Абсолютный чемпион. Канело нокаутировал Планта

3. Захареев стал чемпионом мира 2021 года по боксу

4. Прогноз на матч Эвертон - Тоттенхэм

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.