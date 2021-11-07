ВИДЕО. Шевченко против Моуриньо, Канело - абсолют, ставим на Тоттенхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 07.11.2021 12:12
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ВИДЕО. Шевченко против Моуриньо, Канело - абсолют, ставим на Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Шевченко проведет свой первый матч против команды Моуриньо
2. Абсолютный чемпион. Канело нокаутировал Планта
3. Захареев стал чемпионом мира 2021 года по боксу
4. Прогноз на матч Эвертон - Тоттенхэм

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Источник — Sport.ua

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