Йожеф САБО: «Дженоа – не уровень Шевченко, но застаиваться тоже нельзя»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о том, что Андрей Шевченко в ближайшие дни должен получить назначение в клуб итальянской Серии А «Дженоа».



«Он давно хотел и говорил, что хочет уже работать клубным тренером, чтобы постоянно быть в футбольном процессе. Я думал, что он всё-таки возглавит «Милан», но «россонери» сейчас на хорошем ходу, поэтому там место занято.



«Дженоа» – команда среднего уровня, почти внизу турнирной таблицы. Поэтому многое будет зависеть, будут ли у него возможности усилить состав. Считаю, что «Дженоа» немного не та команда для Шевченко, но, если он, конечно, хочет тренировать, застаиваться тоже нельзя. Главное, чтобы он хорошо начал, не провалился, потому что иначе потом репутацию возвращать сложнее.



Думаю, Андрей Шевченко уже достаточно опытный тренер, не глупый. Он возьмёт в команду итальянских помощников, футболисты тоже должны понимать его. Поэтому желаю ему успехов, пусть все получится. Мы же будем следить и поддерживать его», – сказал Сабо.