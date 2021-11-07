Экс-арбитр ФИФА – о фоле Сидорчука: «Это пенальти»

Олег Орехов уверен, что судья правильно трактовал эпизод

  • 07.11.2021 09:11
  • 1568 просмотров
  • 7 комментариев
Экс-арбитр ФИФА – о фоле Сидорчука: «Это пенальти»
© ФК Динамо Киев

Экс-арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал ситуацию с назначением пенальти в ворота «Динамо» в матче 14-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).
 
«Да, это пенальти. Если смотреть на эпизод с трибуны, кажется, что нападающий «Ворсклы» врезался в игрока «Динамо». Но из-за ворот все смотрится по-другому. Степанюк врывался в штрафную и Сидорчук сделал шаг ему навстречу, не сыграв в мяч. Это главное – не было игры в мяч! Тот факт, что Сидорчук получил удар и упал, ничего не значит, поскольку все было естественно – форвард набрал солидную скорость и сбил с ног вставшего на его пути динамовца.
 
Только VAR помог рефери дать точную оценку инциденту. Решение принято верное – к сожалению для киевлян, и к радости гостей. Нужно смотреть VAR! Движение Сидорчука в сторону Степанюка было, что, бесспорно, задержало выход футболиста «Ворсклы» на ударную позицию в штрафной «Динамо», – сказал Орехов.

Просмотр VAR и пенальти

Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вадим Кузьменко
    online
    Вадим Кузьменко, 07.11.2021 09:19
    +4
    Только проплаченые шлюхи могут говорить что там не было пенальти
    Ссылка
    Andrew Tv
    online
    Andrew Tv, 07.11.2021 09:29
    +1
    Не фиг на судью наезжать. Динамо по-прежнему не забивает, вот в чем дело. Без этого выиграть нельзя.
    Ссылка
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 07.11.2021 09:41
    0
    KhOleg, 07.11.2021 09:27
    Чому не призначив вільний удар коли заисник Ворскли відпасував воротарю у вороарському майданчику.
    Потому что перед этим ошибочно дал угловой от Пены.)
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    samird
    samird, 07.11.2021 09:41
    0
    KhOleg, 07.11.2021 09:27
    Чому не призначив вільний удар коли заисник Ворскли відпасував воротарю у вороарському майданчику.
    Это абсолютно правильный вопрос, который должен быт задан Иванову. Явная ошибка. Но к пенальти это отношения не имеет.
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    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 07.11.2021 09:40
    0
    Тут и обсуждать нечего. Серёга себя накрутил ещё после липового углового, когда мяч вышел от Пенкина. И потому арбитр разрешил закончить эпизод в руках Ризныка, что бы нивелировать свою ошибку с корнером. А Сидор юмора не понял.)
    А там. При чём тут, куда там мяч делся? Ну стал бы как Мудрик возле Винисиуса и досмотрел эпизод. А он петухом кинулся вперёд и вверх. Почти как прыжки у африканских охотников племени масаи
    Ссылка
    KhOleg
    online
    KhOleg, 07.11.2021 09:27
    -3
    Чому не призначив вільний удар коли заисник Ворскли відпасував воротарю у вороарському майданчику.
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 07.11.2021 09:15 (изменен)
    -6
    Украинскому арбитру Олегу Орехову пожизненно запрещено заниматься любой связанной с футболом деятельностью.
    На основании расследования немецкой полицией ряда подозрительных матчей и инцидентов с коррупцией Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА сегодня приняла решение в отношении Орехова, который в феврале был отстранен от работы на 30 дней.
    ————-
    Достойный « эхперт» как раз в духе шахтёра
    Ссылка
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