Экс-арбитр ФИФА – о фоле Сидорчука: «Это пенальти»

Экс-арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал ситуацию с назначением пенальти в ворота «Динамо» в матче 14-го тура УПЛ против «Ворсклы» (1:2).



«Да, это пенальти. Если смотреть на эпизод с трибуны, кажется, что нападающий «Ворсклы» врезался в игрока «Динамо». Но из-за ворот все смотрится по-другому. Степанюк врывался в штрафную и Сидорчук сделал шаг ему навстречу, не сыграв в мяч. Это главное – не было игры в мяч! Тот факт, что Сидорчук получил удар и упал, ничего не значит, поскольку все было естественно – форвард набрал солидную скорость и сбил с ног вставшего на его пути динамовца.



Только VAR помог рефери дать точную оценку инциденту. Решение принято верное – к сожалению для киевлян, и к радости гостей. Нужно смотреть VAR! Движение Сидорчука в сторону Степанюка было, что, бесспорно, задержало выход футболиста «Ворсклы» на ударную позицию в штрафной «Динамо», – сказал Орехов.

Просмотр VAR и пенальти