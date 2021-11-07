В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на «Олимпийском стадионе» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Источник — Sport.ua
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