Львов – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт сделал прогноз на матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 07.11.2021 07:55
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Львов – Десна. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Десна Чернигов

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Львов» – «Десна».

«В прошлом туре «Львов» выиграл на выезде у «Колоса» (1:0), а «Десна» проиграла «Шахтеру» (1:4).

В турнирной таблице УПЛ львовяне с 10 очками идут на 12 месте, черниговцы с 18 баллами расположились на 9 позиции.

В этом матче я отдаю предпочтение, наверное, ничейному результату. «Львов» выиграл в предыдущем туре и, возможно, повторит результат. Но «Десна» - непростой соперник. И «Львов» тоже непростой соперник. По потенциалу эти команды, я думаю, равны. Конечно, в том году «Десна» была другой, занимала другое место в УПЛ. Но в этом сезоне после прекрасного старта черниговская команда немного притормозила. Я думаю, что в этой встрече счет будет ничейным, где-то 1:1», - сказал Воробей. 

Матч «Львов» – «Десна» состоится 7-го ноября. Начало встречи в 19:30.

Андрей Воробей – бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины. Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 2000/2001. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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