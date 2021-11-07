Колос – Шахтер. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Колос» – «Шахтер».

«В прошлом туре «Колос» на своем поле уступил «Львову» (0:1), а «Шахтер» оказался сильнее «Десны» (4:1). Также «горняки» в рамках Лиги чемпионов проиграли в Мадриде «Реалу» (1:2), показав хороший футбол.

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» с 32 очками идет вторым, «Колос» с 11 баллами – одиннадцатый.

«Шахтер» показал очень приличную игру в матче с «Реалом», но не добился результата. К сожалению, пока что нету у «горняков» результата в Лиге чемпионов. Но игру «Шахтер» показал. Сами футболисты поверили, что они могут так играть. Будем надеяться, что такой рисунок игры у «Шахтера» будет на постоянной основе. У «Шахтера» длинная лавочка. Дончане могут варьировать составом. Они могут играть в УПЛ, Кубке Украины и Лиге чемпионов. Есть кем заменить уставших игроков. Я не думаю, что в этом поединке будут проблемы у «Шахтера». Понятное дело, у «горняков» был дальний перелет. Но есть кем заменить тех, кто устал. Я думаю, что будет уверенная победа за донецкой командой», - сказал Воробей.

Матч «Колос» – «Шахтер» состоится 7-го ноября. Начало встречи в 17:00.