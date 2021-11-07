Заря – Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Как сыграет Заря после еврокубков

  • 07.11.2021 07:25
  • 101 просмотр
  • 1 комментарий
Заря – Верес. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Заря» – «Верес».

«В прошлом туре «Заря» разгромно выиграла у «Металлиста 1925» (6:1), а затем в поединке Лиги конференций победила софийский ЦСКА (2:0). «Верес» расписал мировую 0:0 с «Ингульцом».

В турнирной таблице Премьер-лиги Украины луганская команда с 26 очками идет четвертой. Коллектив из Ровно с 19 баллами – седьмой.

Луганчане будут играть после еврокубков. Конечно, «Заря» уставшая. «Верес» больше в закрытый футбол играет, больше играет на контратаках. Ребята из Ровно очень здорово бегут, очень здорово выбегают из обороны в атаку. В основном «Верес» много моментов создает в контратаках. Но, я думаю, что «Заря» сейчас набрала такой ход и такая уверенность у них, что даже какая-то усталость не помешает им брать очки во внутреннем чемпионате в матчах с такими командами, как «Верес». Я думаю, что здесь будет победа за «Зарей», - сказал Воробей.

Матч «Заря» – «Верес» состоится 7-го ноября. Начало встречи в 17:00.

Андрій Воробей, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa
    online
    Barsa, 07.11.2021 07:40
    0
    Ворскла ,как обычно поставит автобус
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