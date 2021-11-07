Юрий Панькив пропустил 300-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый полузащитником «Черноморца» Артуром Авагимяном в матче с «Рухом», оказался 300-м, пропущенным 37-летним голкипером желто-черных Юрием Панькивым в чемпионатах Украины. Он стал 7-м голкипером в истории УПЛ, в чьих воротах было поставлено три сотни автографов игроками соперников.

176 мячей Панькив пропустил в рядах «Александрии», 52 - каменской «Стали», 46 - донецкого «Металлурга», 16 - «Арсенала» и 12 (с учетом голов Цитаишвили и Тлумака) - «Руха».

Все вратари, пропустившие 300 мячей в чемпионатах Украины