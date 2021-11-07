Юрий Панькив пропустил 300-й мяч в чемпионатах Украины

«Юбилей» 37-летнему голкиперу «Руха» оформил Артур Авагимян

  • 07.11.2021 04:31
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Юрий Панькив пропустил 300-й мяч в чемпионатах Украины
© ФК Рух. Юрий Панькив

Мяч, забитый полузащитником «Черноморца» Артуром Авагимяном в матче с «Рухом», оказался 300-м, пропущенным 37-летним голкипером желто-черных Юрием Панькивым в чемпионатах Украины. Он стал 7-м голкипером в истории УПЛ, в чьих воротах было поставлено три сотни автографов игроками соперников.

176 мячей Панькив пропустил в рядах «Александрии», 52 - каменской «Стали», 46 - донецкого «Металлурга», 16 - «Арсенала» и 12 (с учетом голов Цитаишвили и Тлумака) - «Руха».

Все вратари, пропустившие 300 мячей в чемпионатах Украины

 

Вратарь

Клубы

Голы

Матчи

Ср.

1.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (34), Одесса (20), Ильичевец (321),

490

349

1,40

 

 

Арсенал (10), Таврия (11), Заря (53), Металлист (1)

 

 

 

2.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (345), ЦСКА (11), Кривбасс (57)

413

391

1,06

3.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (50), Металлист (22), Черноморец (52),

376

328

1,15

 

 

Ворскла (227), Металлург Д (25)

 

 

 

4.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (285), Динамо (23), Таврия (12),

345

341

1,01

 

 

Оболонь (15), Кривбасс (10)

 

 

 

5.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо (95), Звезда (51), Металлург З (166),

323

226

1,43

 

 

Ильичевец (11)

 

 

 

6.

Андрей НИКИТИН

Заря (186), Шахтер (14), Металлург Д (73),

313

244

1,28

 

 

Ильичевец (40)

 

 

 

7.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (176), Арсенал (16), Металлург Д (46),

302

237

1,27

 

 

Сталь Км (52), Рух (12)

 

 

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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