Юрий Панькив пропустил 300-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый полузащитником «Черноморца» Артуром Авагимяном в матче с «Рухом», оказался 300-м, пропущенным 37-летним голкипером желто-черных Юрием Панькивым в чемпионатах Украины. Он стал 7-м голкипером в истории УПЛ, в чьих воротах было поставлено три сотни автографов игроками соперников.
176 мячей Панькив пропустил в рядах «Александрии», 52 - каменской «Стали», 46 - донецкого «Металлурга», 16 - «Арсенала» и 12 (с учетом голов Цитаишвили и Тлумака) - «Руха».
Все вратари, пропустившие 300 мячей в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Голы
|
Матчи
|
Ср.
|
1.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (34), Одесса (20), Ильичевец (321),
|
490
|
349
|
1,40
|
|
|
Арсенал (10), Таврия (11), Заря (53), Металлист (1)
|
|
|
|
2.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (345), ЦСКА (11), Кривбасс (57)
|
413
|
391
|
1,06
|
3.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (50), Металлист (22), Черноморец (52),
|
376
|
328
|
1,15
|
|
|
Ворскла (227), Металлург Д (25)
|
|
|
|
4.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (285), Динамо (23), Таврия (12),
|
345
|
341
|
1,01
|
|
|
Оболонь (15), Кривбасс (10)
|
|
|
|
5.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо (95), Звезда (51), Металлург З (166),
|
323
|
226
|
1,43
|
|
|
Ильичевец (11)
|
|
|
|
6.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (186), Шахтер (14), Металлург Д (73),
|
313
|
244
|
1,28
|
|
|
Ильичевец (40)
|
|
|
|
7.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (176), Арсенал (16), Металлург Д (46),
|
302
|
237
|
1,27
|
|
|
Сталь Км (52), Рух (12)
|
|
|
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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