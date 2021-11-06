Команда РТФ выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Состоялась финальная встреча Кубка Билли Джин Кинг.
Победу в обновленном турнире, который ранее назывался Кубок Федерации, одержала команда РТФ.
В финале российские теннисистки обыграли соперниц из Швейцарии.
Кубок Билли Джин Кинг. Финал
РТФ – Швейцария – 2:0
Дарья Касаткина (РТФ) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:2, 6:4
Людмила Самсонова (РТФ) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:4
Источник — Sport.ua
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