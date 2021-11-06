Команда РТФ выиграла Кубок Билли Джин Кинг

В финальном противостоянии россиянки переиграли швейцарок

  • 06.11.2021 22:04
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  • 3 комментария
Команда РТФ выиграла Кубок Билли Джин Кинг
© BJKCup. Кубок Билли Джин Кинг

Состоялась финальная встреча Кубка Билли Джин Кинг.
 
Победу в обновленном турнире, который ранее назывался Кубок Федерации, одержала команда РТФ.
 
В финале российские теннисистки обыграли соперниц из Швейцарии.
 
Кубок Билли Джин Кинг. Финал
 
РТФ – Швейцария – 2:0
 
Дарья Касаткина (РТФ) – Жиль Тайхманн (Швейцария) – 6:2, 6:4
Людмила Самсонова (РТФ) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:4

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    Santk86
    Santk86, 06.11.2021 22:15
    +1
    Кубок Федерации мне больше нравился, а этот турнир очень слабый. Из первой десятки одна Крейчикова играла, а остальные просто на него забили, но это и понятно итоговый на носу, а там и большие деньги и очки в рейтинг.
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    brutal2015
    brutal2015, 06.11.2021 22:14
    -1
    Чтобы кто не говорил Россия в теннисе сильна. Они через пару недель и Кубок Дэвиса могут выиграть.
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