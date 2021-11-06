12-й тур
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

В компенсированное время. Ювентус с трудом дожал Фиорентину

Команда прервала неудачную серию

  • 06.11.2021 21:01
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В компенсированное время. Ювентус с трудом дожал Фиорентину
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ювентус в сложном матче чемпионата Италии обыграл Фиорентину со счетом 1:0 благодаря красивому голу Куадрадо в компенсированное время.

Туринская команда прервала серию из трех матчей без побед в чемпионате.

Ювентус набрал 18 очков и занимает 7-е место.

Чемпионат Италии. 12-й тур

Ювентус - Фиорентина 1:0
Гол: Куадрадо, 90+1

Ювентус: Перин, Данило, Ругани, де Лигт, Сандро (Пеллегрини, 46), Маккени, Локателли, Рабьо (Куадрадо, 79), Кьеза, Дибала (Бентанкур, 90), Мората (Кайо, 88)

Фиорентина: Терраччиано, Одриосола, Миленкович, Мартинес, Бираги, Торрейра (Амбрабат, 64), Бонавентура (Дункан, 78), Кастровелли (Настасич, 79), Сапонару, Кальехон (Игор, 75), Влахович

Источник — Sport.ua

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