В компенсированное время. Ювентус с трудом дожал Фиорентину

Ювентус в сложном матче чемпионата Италии обыграл Фиорентину со счетом 1:0 благодаря красивому голу Куадрадо в компенсированное время.
Туринская команда прервала серию из трех матчей без побед в чемпионате.
Ювентус набрал 18 очков и занимает 7-е место.
Чемпионат Италии. 12-й тур
Ювентус - Фиорентина 1:0
Гол: Куадрадо, 90+1
Ювентус: Перин, Данило, Ругани, де Лигт, Сандро (Пеллегрини, 46), Маккени, Локателли, Рабьо (Куадрадо, 79), Кьеза, Дибала (Бентанкур, 90), Мората (Кайо, 88)
Фиорентина: Терраччиано, Одриосола, Миленкович, Мартинес, Бираги, Торрейра (Амбрабат, 64), Бонавентура (Дункан, 78), Кастровелли (Настасич, 79), Сапонару, Кальехон (Игор, 75), Влахович
Источник — Sport.ua
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