Милан – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч 12-го тура Серии А

  • 06.11.2021 18:47
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Милан – Интер. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 12-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер».

«В предыдущем туре «Милан» выиграл на выезде у «Ромы» (2:1). Затем в поединке Лиги чемпионов «россонери» сыграли вничью с «Порту» (1:1). «Интер» в прошлом туре Серии А оказался сильнее «Удинезе» (2:0), а потом в рамках Лиги чемпионов победил на выезде «Шериф» (3:1).

В турнирной таблице чемпионата Италии команды находятся по соседству. «Милан» с 31 очком - второй, «Интер» с 24 баллами – третий.

185 раз встречались между собой эти соперники. 58 раз выиграл «Милан», 70 раз победил «Интер», еще 57 встреч завершились вничью.

Нас ожидает миланское дерби, которое еще называют Дерби делла Мадоннина. Это одно из самых интересных дерби в Европе. Ожидается настоящая заруба. Обе команды идут вверху турнирной таблицы. Тяжело назвать фаворита в этой игре. Я ожидаю в этом поединке много голов, как часто и бывает в миланском дерби. Надеюсь, что так будет. Поставлю на результативную ничью в матче «Милан» - «Интер», - сказал Бартулович.

Матч «Милан» – «Интер» состоится 7-го ноября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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