ВИДЕО. Тилль отдал, Рангел забил. Ворскла вышла вперед в матче с Динамо

В матче чемпионата Украины «Ворскла», играя на выезде, сумела выйти вперед в матче с «Динамо». Гол с передачи Тилля забил Рангел.
Источник — Sport.ua
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- Футбол
В матче чемпионата Украины «Ворскла», играя на выезде, сумела выйти вперед в матче с «Динамо». Гол с передачи Тилля забил Рангел.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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