12-й тур
Специя
1 : 0
Торино
06.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко решает. Виктор сделал ассист, Специя победила

Украинец получает стабильное место в основе

  • 06.11.2021 17:59
  • 1949 просмотров
  • 1 комментарий
Коваленко решает. Виктор сделал ассист, Специя победила
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Специя» - «Торино» украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко сделал результативную передачу.

На 58-й минуте встречи Коваленко помог забить Джакопо Сала, который сделал счет 1:0.

Команда не могла выиграть в трех кряду встречах, а последняя победа была добыта после гола и результативной передачи Коваленко в матче с «Салернитаной».

«Специя» набирает 11 очков и занимает 15-е место.

Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур

Специя - Торино 1:0
Гол: Сала, 58

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    KARABAS55
    KARABAS55, 06.11.2021 18:21
    0
    Крассюк!!! Он попал туда где он будет полезен и в основе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности