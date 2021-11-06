Коваленко решает. Виктор сделал ассист, Специя победила

В матче чемпионата Италии «Специя» - «Торино» украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко сделал результативную передачу.
На 58-й минуте встречи Коваленко помог забить Джакопо Сала, который сделал счет 1:0.
Команда не могла выиграть в трех кряду встречах, а последняя победа была добыта после гола и результативной передачи Коваленко в матче с «Салернитаной».
«Специя» набирает 11 очков и занимает 15-е место.
Чемпионат Италии по футболу. 12-й тур
Специя - Торино 1:0
Гол: Сала, 58
Источник — Sport.ua
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