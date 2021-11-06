Антонио КОНТЕ: «Сейчас Тоттенхэм не готов бороться за титул»

Новый тренер «Шпор» - о расстановке сил в АПЛ

  • 06.11.2021 16:51
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Антонио КОНТЕ: «Сейчас Тоттенхэм не готов бороться за титул»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил шансы команды побороться за чемпионский титул в АПЛ:

«Сейчас как минимум 4 команды в Премьер-лиге оторвались от остальных. Это должно стимулировать нас работать усерднее, чтобы сокращать отставание и думать о том, что мы должны быть конкурентоспособными и попытаться бороться за титул.

В данный момент, честно, я не могу сказать вам, что эта команда готова бороться за титул. Сейчас есть много команд, которые более стабильны. Но не клубы, потому что этот клуб суперстабилен.

По этой причине, повторюсь, нам нужно время. Но я не боюсь, потому что я всегда упорно работал ради достижения цели. Я хотел отпраздновать титул со своими клубами».

Завтра, 7 ноября Конте проведет свой первый матч в АПЛ с «Тоттенхэмом» - против «Эвертона».

Источник — ESPN

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