Место для Шевченко освободилось. Дженоа официально уволила тренера

«Дженоа» официально объявила о том, что главный тренер команды Давиде Баллардини отправлен в отставку. Вместе с ним клуб покинул весь его штаб.
Баллардини возглавил «Дженоа» в декабре 2020 года. Для него это было уже четвертое появление на посту главного тренера «грифонов».
Вчера «Дженоа» в стартовом матче 12-го тура Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Эмполи». Сейчас команда идет 17-й в турнирной таблице Серии А с 9 очками в активе.
Ожидается, что новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко.
Источник — ФК Дженоа
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