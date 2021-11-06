Место для Шевченко освободилось. Дженоа официально уволила тренера

«Дженоа» официально объявила о том, что главный тренер команды Давиде Баллардини отправлен в отставку. Вместе с ним клуб покинул весь его штаб.

Баллардини возглавил «Дженоа» в декабре 2020 года. Для него это было уже четвертое появление на посту главного тренера «грифонов».

Вчера «Дженоа» в стартовом матче 12-го тура Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Эмполи». Сейчас команда идет 17-й в турнирной таблице Серии А с 9 очками в активе.

Ожидается, что новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко.