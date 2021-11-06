Место для Шевченко освободилось. Дженоа официально уволила тренера

Давиде Баллардини отправлен в отставку

  • 06.11.2021 15:54
  • 1868 просмотров
  • 2 комментария
Место для Шевченко освободилось. Дженоа официально уволила тренера
© ФК Дженоа. Давиде Баллардини

«Дженоа» официально объявила о том, что главный тренер команды Давиде Баллардини отправлен в отставку. Вместе с ним клуб покинул весь его штаб.

Баллардини возглавил «Дженоа» в декабре 2020 года. Для него это было уже четвертое появление на посту главного тренера «грифонов».

Вчера «Дженоа» в стартовом матче 12-го тура Серии А на выезде сыграла вничью 2:2 с «Эмполи». Сейчас команда идет 17-й в турнирной таблице Серии А с 9 очками в активе.

Ожидается, что новым главным тренером «Дженоа» станет Андрей Шевченко.

Источник — ФК Дженоа

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 06.11.2021 16:34
    0
    Этот чел не сдается. Был 4 раза назначен тренером Дженоа и был 4 раза уволен
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    Василь Меленчук
    online
    Василь Меленчук, 06.11.2021 16:20
    -4
    Навіщо Шеві те дженоа на 17 місці. Після нього хіба що у маріуполь, або повернутись до свого хоббі- гольфу.
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