Реал продлит контракт с одним из лидеров сразу на шесть лет

Один из лидеров «Реала» Винисиус Жуниор в конце текущего сезона продлит контракт с клубом. Об это сообщают испанские СМИ.

Нынешний контракт действует до лета 2024 года, новое соглашение рассчитано до 2028 года. Зарплата 21-летнего бразильца вырастет с 3,5 до 5,5 миллионов евро плюс бонусы. В контракте будет прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне на счету Винисиуса Жуниора 9 голов и 7 ассистов в 15 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.