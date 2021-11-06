ФОТО. Наполи выпустил специальную форму в честь Марадоны

Она приурочена к годовщине смерти легенды клуба

  • 06.11.2021 14:49
  • 700 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Наполи выпустил специальную форму в честь Марадоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября исполнится ровно год со дня смерти Диего Марадоны. Специально к этой дате «Наполи» выпустил специальный комплект формы с портретом легендарного аргентинца:

Эту форму «Наполи» планирует использовать в качестве игровой во всех трех ноябрьских матчах Серии А – против «Вероны», «Интера» и «Лацио».

Напомним, Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. С ним клуб выиграл два единственных в истории чемпионских титула, а также Кубок УЕФА-1988. После смерти Марадоны домашний стадион «Наполи» был переименован в его честь.

Источник — ФК Наполи

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности