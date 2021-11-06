ФОТО. Наполи выпустил специальную форму в честь Марадоны

25 ноября исполнится ровно год со дня смерти Диего Марадоны. Специально к этой дате «Наполи» выпустил специальный комплект формы с портретом легендарного аргентинца:

Эту форму «Наполи» планирует использовать в качестве игровой во всех трех ноябрьских матчах Серии А – против «Вероны», «Интера» и «Лацио».

Напомним, Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 годы. С ним клуб выиграл два единственных в истории чемпионских титула, а также Кубок УЕФА-1988. После смерти Марадоны домашний стадион «Наполи» был переименован в его честь.