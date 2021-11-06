ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 4-го тура Лиги конференций

Смотрите видео голов в матчах Лиги конференций за 4 ноября

  • 06.11.2021 07:36
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ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 4-го тура Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября прошли поединки 4-го тура в Лиге конференций. Смотрите видео голов ЛК.

ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 4-го тура Лиги конференций

Лига конференций 2021/22

4-й тур, 4 ноября

  • 17:30. Кайрат Алматы (Казахстан) – Карабах (Азербайджан) – 1:2
  • 17:30. Флора (Эстония) – Анортосис (Кипр) – 2:2

19:45. Первый блок матчей

  • АЗ Алкмар (Нидерланды) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:0
  • Гент (Бельгия) – Партизан (Сербия) – 1:1
  • Заря Луганск (Украина) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
  • ЛАСК (Австрия) – Алашкерт (Армения) – 2:0
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Слован Братислава (Словакия) – 1:4
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ХИК (Финляндия) – 3:0
  • Омония (Кипр) – Базель (Швейцария) – 1:1
  • Рандерс (Дания) – Яблонец (Чехия) – 2:2

22:00. Второй блок матчей

  • ПАОК (Греция) – Копенгаген (Дания) – 1:2
  • Ренн (Франция) – Мура (Словения) – 1:0
  • Рома (Италия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 2:2
  • Славия Прага (Чехия) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 1:0
  • Тоттенхэм (Англия) – Витесс (Нидерланды) – 3:2
  • Унион Берлин (Германия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:2

Турнирные таблицы ЛК

Все голы. 4 ноября. 4-й тур Лиги конференций 

Источник — Sport.ua

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