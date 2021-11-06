4 ноября прошли поединки 4-го тура в Лиге Европы. Смотрите видео голов ЛЕ.
Украинец Александр Зубков забил гол за венгерский «Ференцварош» в игре против шотландского «Селтика» (2:3).
Защитник болгарского клуба «Лудогорец» Игорь Пластун отметился голом в ворота португальской «Браги» (2:4).
ВИДЕО. Как забили Зубков и Пластун. Все голы 4-го тура Лиги Европы
4-й тур, 4 ноября
19:45. Первый блок матчей
- Брондбю (Дания) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1
- Галатасарай (Турция) – Локомотив Москва (Россия) – 1:1
- Генк (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 2:2
- Легия (Польша) – Наполи (Италия) – 1:4
- Лион (Франция) – Спарта Прага (Чехия) – 3:0
- Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) – 0:0
- Олимпиакос (Греция) – Айнтрахт (Германия) – 1:2
- Реал Сосьедад (Испания) – Штурм (Австрия) – 1:1
22:00. Второй блок матчей
- Антверпен (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – 0:3
- Байер (Германия) – Бетис (Испания) – 4:0
- Брага (Португалия) – Лудогорец (Болгария) – 4:2
- Динамо Загреб (Хорватия) – Рапид Вена (Австрия) – 3:1
- Лестер (Англия) – Спартак Москва (Россия) – 1:1
- Марсель (Франция) – Лацио (Италия) – 2:2
- Ференцварош (Венгрия) – Селтик (Шотландия) – 2:3
- Црвена Звезда (Сербия) – Мидтьюлланд (Дания) – 0:1
Все голы. 4 ноября. 4-й тур Лиги Европы
Источник — Sport.ua
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