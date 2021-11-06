С 2 по 3 ноября прошли поединки 4-го тура в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов ЛЧ.
ВИДЕО. Чем запомнился мид-уик? Все голы 4-го тура Лиги чемпионов
4-й тур, 2 ноября
- 19:45. Вольфсбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:1
- 19:45. Мальме (Швеция) – Челси (Англия) – 0:1
- 22:00. Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2
- 22:00. Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2
- 22:00. Вильярреал (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0
- 22:00. Динамо Киев (Украина) – Барселона (Испания) – 0:1
- 22:00. Севилья (Испания) – Лилль (Франция) – 1:2
- 22:00. Ювентус (Испания) – Зенит (Россия) – 4:2
4-й тур, 3 ноября
- 19:45. Милан (Италия) – Порту (Португалия) – 1:1
- 19:45. Реал Мадрид (Испания) – Шахтер (Украина) – 2:1
- 22:00. Боруссия Д (Германия) – Аякс (Нидерланды) – 1:3
- 22:00. Ливерпуль (Англия) – Атлетико (Испания) – 2:0
- 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Брюгге (Бельгия) – 4:1
- 22:00. РБ Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 2:2
- 22:00. Спортинг (Португалия) – Бешикташ (Турция) – 4:0
- 22:00. Шериф (Молдова) – Интер (Италия) – 1:3
Все голы. 2 ноября. 4-й тур Лиги чемпионов
Все голы. 3 ноября. 4-й тур Лиги чемпионов
Источник — Sport.ua
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