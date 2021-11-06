Черноморец – Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ

  • 06.11.2021 01:12
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Черноморец – Рух. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Черноморец Одесса

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Черноморец» – «Рух».

В предыдущем туре одесситы сыграли вничью 0:0 с «Ворсклой». Львовяне с аналогичным счетом 0:0 сыграли в матче с «Рухом».

В турнирной таблице УПЛ «Черноморец» с 8 очками идет на 15 месте, «Рух» с 13 баллами находится на 10 позиции. В прошлом сезоне команды дважды играли в рамках Первой лиги. Тогда в Одессе встреча завершилась вничью 2:2, а во Львове победил «Рух» со счетом 2:0.

«Черноморец» играет дома, «Рух» играет на выезде. Львовской команде после ковида чуть-чуть тяжело очки даются. Я бы поставил на то, что одесситы дома не проиграют «Руху», – сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Рух» состоится 6 ноября. Начало встречи – в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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