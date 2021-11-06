Динамо – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ

  • 06.11.2021 00:10
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Динамо – Ворскла. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Ворскла».

В предыдущем туре УПЛ «Динамо» на выезде выиграло у «Мариуполя» (3:2), а «Ворскла» сыграла вничью 0:0 с «Черноморцем».

В турнирной таблице УПЛ киевляне с 35 очками лидируют, а полтавчане с 25 баллами идут на четвертой позиции. 56 раз играли между собой эти соперники. 42 раза выиграло «Динамо», 4 раза победила «Ворскла», и еще 10 встреч завершились вничью.

«Интересный матч будет. «Динамо» будет играть после поединка Лиги чемпионов. «Ворскла» борется за еврокубки, за третье место. Я думаю, что в этом матче будет заруба. Но все-таки я поставлю на победу «Динамо» в домашней встрече.

Матч «Динамо» – «Ворскла» состоится 6 ноября. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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