Минай – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Минай» – «Мариуполь».

В предыдущем туре «Минай» проиграл «Днепру-1» (0:4), а «Мариуполь» уступил «Динамо» (2:3). В турнирной таблице УПЛ закарпатцы с 8 очками идут на 14 месте. Приазовцы идут на 16 позиции, имея в активе 4 балла.

В прошлом сезоне команды играли в рамках УПЛ. И тогда «Мариуполь» на выезде победил 1:0, а в родных стенах расписал мировую 0:0 с «Минаем».

«В этом матче будет борьба за шесть очков. Две команды идут внизу турнирной таблицы УПЛ. «Минай» играет дома. А «Мариуполю» ехать очень далеко, через всю Украину. У приазовцев молодые футболисты, молодая команда. Я поставлю на то, что «Минай» дома не проиграет «Мариуполю», – сказал Козьбан.

Матч «Минай» – «Мариуполь» состоится 6 ноября. Начало встречи – в 14:00.