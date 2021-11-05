Минай – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ

  • 05.11.2021 23:23
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Минай – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Минай

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Минай» – «Мариуполь».

В предыдущем туре «Минай» проиграл «Днепру-1» (0:4), а «Мариуполь» уступил «Динамо» (2:3). В турнирной таблице УПЛ закарпатцы с 8 очками идут на 14 месте. Приазовцы идут на 16 позиции, имея в активе 4 балла.

В прошлом сезоне команды играли в рамках УПЛ. И тогда «Мариуполь» на выезде победил 1:0, а в родных стенах расписал мировую 0:0 с «Минаем».

«В этом матче будет борьба за шесть очков. Две команды идут внизу турнирной таблицы УПЛ. «Минай» играет дома. А «Мариуполю» ехать очень далеко, через всю Украину. У приазовцев молодые футболисты, молодая команда. Я поставлю на то, что «Минай» дома не проиграет «Мариуполю», – сказал Козьбан.

Матч «Минай» – «Мариуполь» состоится 6 ноября. Начало встречи – в 14:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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