Александр ПИХАЛЕНОК: «Были предложения из Бельгии и Венгрии»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок заявил, что во время выступлений за «Мариуполь» мог продолжить карьеру за рубежом:

«Был ли интерес со стороны европейских клубов? В юношеском возрасте — не знаю. Если что-то и было конкретное, то, возможно, решало руководство... А вот в «Мариуполе», после сезона, когда мы заняли четвертое место, мы начали разговор с руководством — меня были готовы отпустить. Были предложения из Бельгии — «Генк» хотел арендовать, а также из Венгрии — от «Ференцвароша», аренда с правом выкупа...

Но тогда в «Шахтер» пришел Луиш Каштру, и он сказал, что рассчитывает на меня, и я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор, и Каштру начал меня подпускать к составу. Да, я выходил всего по 20 минут, но все равно играл почти каждый матч. Однако потом, насколько я помню, на четвертый поединок я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок».