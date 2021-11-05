Александр ПИХАЛЕНОК: «Были предложения из Бельгии и Венгрии»

Хавбек «Днепра-1» мог продолжить карьеру за границей

  • 05.11.2021 21:36
  • 551 просмотр
  • 0 комментариев
Александр ПИХАЛЕНОК: «Были предложения из Бельгии и Венгрии»
© СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок заявил, что во время выступлений за «Мариуполь» мог продолжить карьеру за рубежом:

«Был ли интерес со стороны европейских клубов? В юношеском возрасте — не знаю. Если что-то и было конкретное, то, возможно, решало руководство... А вот в «Мариуполе», после сезона, когда мы заняли четвертое место, мы начали разговор с руководством — меня были готовы отпустить. Были предложения из Бельгии — «Генк» хотел арендовать, а также из Венгрии — от «Ференцвароша», аренда с правом выкупа...

Но тогда в «Шахтер» пришел Луиш Каштру, и он сказал, что рассчитывает на меня, и я ему нужен. Все было хорошо, провел продуктивный тренировочный сбор, и Каштру начал меня подпускать к составу. Да, я выходил всего по 20 минут, но все равно играл почти каждый матч. Однако потом, насколько я помню, на четвертый поединок я получил тяжелую травму крестообразных связок и выбыл на очень долгий срок».

Источник — Football.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности