ФОТО. «С днем рождения, легенда». Динамо поздравило Олега Блохина

Легендарному форварду исполнилось 69 лет

  • 05.11.2021 19:08
  • 1161 просмотр
  • 7 комментариев
ФОТО. «С днем рождения, легенда». Динамо поздравило Олега Блохина
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» Киев в честь 69 дня рождения легендарного форварда Олега Блохина подготовило красивый плакат с поздравлением.

Блохин выступал за киевлян в течение 18 сезонов - с 1969 до 1987 гг. За этот период он семь раз стал чемпионом СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), пять раз выиграл Кубок страны (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), трижды стал обладателем Кубка сезона (1981, 1986, 1987). На международной арене вместе с «Динамо» дважды выиграл Кубок обладателей Кубков (1975, 1986), один раз - Суперкубок Европы (1975 г.).

Всего за «Динамо» во всех турнирах провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем, к которому до сих пор никому не удалось приблизиться.

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    online
    hanter83, 05.11.2021 19:21
    +3
    Виват КОРОЛЬ-виват!!! На него ходили стадионы!!!! Здоровья!!!!
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    Andrew Schebet
    Andrew Schebet, 05.11.2021 19:20
    +2
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 05.11.2021 19:33
    +1
    Нынешних убогих мажоров из Динамо с Блохиным даже стыдно сравнивать, легенда одним словом
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 05.11.2021 19:42
    0
    Крепкого здоровя. С ДР ЛЕГЕНДА
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
    Вячеслав Круссер, 05.11.2021 19:40
    0
    hanter83, 05.11.2021 19:21
    Виват КОРОЛЬ-виват!!! На него ходили стадионы!!!! Здоровья!!!!
    Никогда его не любил!
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    sokolyk
    online
    sokolyk, 05.11.2021 19:38
    0
    ЛЕГЕНДА!!!
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    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 05.11.2021 19:33
    0
    Порадовал в своё время
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