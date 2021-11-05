ФОТО. «С днем рождения, легенда». Динамо поздравило Олега Блохина

«Динамо» Киев в честь 69 дня рождения легендарного форварда Олега Блохина подготовило красивый плакат с поздравлением.

Блохин выступал за киевлян в течение 18 сезонов - с 1969 до 1987 гг. За этот период он семь раз стал чемпионом СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986), пять раз выиграл Кубок страны (1974, 1978, 1982, 1985, 1987), трижды стал обладателем Кубка сезона (1981, 1986, 1987). На международной арене вместе с «Динамо» дважды выиграл Кубок обладателей Кубков (1975, 1986), один раз - Суперкубок Европы (1975 г.).

Всего за «Динамо» во всех турнирах провел 585 матчей, забил 280 мячей, что является рекордным показателем, к которому до сих пор никому не удалось приблизиться.