Ингулец еще рассчитывает открыть новый стадион матчем против Динамо

В клубе УПЛ «Ингулец» пока не знают, когда именно будет открыт новый стадион, но руководство надеется, что это случится в феврале в первом туре второй части сезона УПЛ.
«Вмещать будет 4,800 зрителей. Будет комфортный и хороший стадион. Пока есть план сыграть первый тур второй части сезона на новом стадионе, матч с «Динамо» в феврале».
«Если ускоримся, то...», - сказал вице-президент клуба Николай Журило.
Источник — Sportarena
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.