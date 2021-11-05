Ингулец еще рассчитывает открыть новый стадион матчем против Динамо

В клубе УПЛ «Ингулец» пока не знают, когда именно будет открыт новый стадион, но руководство надеется, что это случится в феврале в первом туре второй части сезона УПЛ.

«Вмещать будет 4,800 зрителей. Будет комфортный и хороший стадион. Пока есть план сыграть первый тур второй части сезона на новом стадионе, матч с «Динамо» в феврале».

«Если ускоримся, то...», - сказал вице-президент клуба Николай Журило.