Ингулец еще рассчитывает открыть новый стадион матчем против Динамо

Клуб может открыть стадион в феврале

  • 05.11.2021 18:45
  • 1408 просмотров
  • 4 комментария
Ингулец еще рассчитывает открыть новый стадион матчем против Динамо
© facebook.com/FCInhulets

В клубе УПЛ «Ингулец» пока не знают, когда именно будет открыт новый стадион, но руководство надеется, что это случится в феврале в первом туре второй части сезона УПЛ.

«Вмещать будет 4,800 зрителей. Будет комфортный и хороший стадион. Пока есть план сыграть первый тур второй части сезона на новом стадионе, матч с «Динамо» в феврале».

«Если ускоримся, то...», - сказал вице-президент клуба Николай Журило.

Источник — Sportarena

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 05.11.2021 18:50
    +5
    Молодці аграрії!
    Ссылка
    fan_007
    online
    fan_007, 05.11.2021 19:29
    +1
    Что скажет Вацко?
    Ссылка
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 05.11.2021 19:34
    0
    Опять в Киев поедут.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 05.11.2021 18:51
    -7
    Ссылка
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