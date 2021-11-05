Хавбек Металлиста: «Думаю, что по составу у нас уже команда уровня УПЛ»

Евгений Подлепенец доволен развитием команды

  • 05.11.2021 17:28
  • 497 просмотров
  • 0 комментариев
Хавбек Металлиста: «Думаю, что по составу у нас уже команда уровня УПЛ»
© metalist.ua

Хавбек «Металлиста» Евгений Подлепенец, который оформил дубль в минувшем туре Первой лиги, считает, что команда уже способна выступать в УПЛ.

— Поделись эмоциями от дебютного дубля за харьковский клуб.
— Очень горжусь, что играю в этом клубе и помогаю реализовать все цели команды на сезон. И всегда приятно отличиться на нашем стадионе при своих  болельщиках. Это что-то невероятное!

— Ощущаешь, что по игре и составу «Металлист» — это уже команда уровня Премьер-лиги?
— Я думаю, что так и есть. В Кубке мы показали, что можем конкурировать с клубами УПЛ.

— В следующем туре «Металлисту» предстоит играть против последней команды чемпионата — «Ужгорода». Согласишься с тем, что матчи с такими соперниками даже сложнее, чем с лидерами?
— Все команды Первой лизы конкурентоспособны, и ты не понимаешь, когда и где можешь допустить осечку. Поэтому мы стараемся настраиваться на всех своих соперников.

Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности