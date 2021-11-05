Хавбек Металлиста: «Думаю, что по составу у нас уже команда уровня УПЛ»

Хавбек «Металлиста» Евгений Подлепенец, который оформил дубль в минувшем туре Первой лиги, считает, что команда уже способна выступать в УПЛ.

— Поделись эмоциями от дебютного дубля за харьковский клуб.

— Очень горжусь, что играю в этом клубе и помогаю реализовать все цели команды на сезон. И всегда приятно отличиться на нашем стадионе при своих болельщиках. Это что-то невероятное!

— Ощущаешь, что по игре и составу «Металлист» — это уже команда уровня Премьер-лиги?

— Я думаю, что так и есть. В Кубке мы показали, что можем конкурировать с клубами УПЛ.

— В следующем туре «Металлисту» предстоит играть против последней команды чемпионата — «Ужгорода». Согласишься с тем, что матчи с такими соперниками даже сложнее, чем с лидерами?

— Все команды Первой лизы конкурентоспособны, и ты не понимаешь, когда и где можешь допустить осечку. Поэтому мы стараемся настраиваться на всех своих соперников.

Сейчас харьковчане уверенно лидируют в Первой лиге.