Известно, когда Маилтон может вернуться в состав Металлиста

Сегодня, 5 ноября, бразильский полузащитник Маилтон отправился с «Металлистом» на выездной поединок в Ужгород.
23-летний легионер, арендованный харьковским клубом у «Атлетико Минейро», не появлялся на поле с 12 сентября. В тот день Маилтон вышел на замену в матче с «Краматорском» (3:0), однако вскоре сам был заменен из-за рецидива травмы. Футболисту был диагностирован частичный разрыв приводящей мышцы левой ноги.
В нынешнем сезоне Маилтон провел четыре неполных поединка: три — в чемпионате и один — в Кубке Украины.
После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». 7 ноября команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Ужгородом».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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