Известно, когда Маилтон может вернуться в состав Металлиста

В последний раз бразилец выходил на поле еще в сентябре

  • 05.11.2021 16:58
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  • 1 комментарий
Известно, когда Маилтон может вернуться в состав Металлиста
© ФК Металлист. Маилтон

Сегодня, 5 ноября, бразильский полузащитник Маилтон отправился с «Металлистом» на выездной поединок в Ужгород.

23-летний легионер, арендованный харьковским клубом у «Атлетико Минейро», не появлялся на поле с 12 сентября. В тот день Маилтон вышел на замену в матче с «Краматорском» (3:0), однако вскоре сам был заменен из-за рецидива травмы. Футболисту был диагностирован частичный разрыв приводящей мышцы левой ноги.

В нынешнем сезоне Маилтон провел четыре неполных поединка: три — в чемпионате и один — в Кубке Украины.

После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». 7 ноября команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Ужгородом».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 05.11.2021 17:17
    0
    Лиж бы снова не сломался
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