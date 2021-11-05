Известно, когда Маилтон может вернуться в состав Металлиста

Сегодня, 5 ноября, бразильский полузащитник Маилтон отправился с «Металлистом» на выездной поединок в Ужгород.

23-летний легионер, арендованный харьковским клубом у «Атлетико Минейро», не появлялся на поле с 12 сентября. В тот день Маилтон вышел на замену в матче с «Краматорском» (3:0), однако вскоре сам был заменен из-за рецидива травмы. Футболисту был диагностирован частичный разрыв приводящей мышцы левой ноги.

В нынешнем сезоне Маилтон провел четыре неполных поединка: три — в чемпионате и один — в Кубке Украины.

После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». 7 ноября команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Ужгородом».