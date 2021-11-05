Тарас СТЕПАНЕНКО: «Два игрока Реала обыграли пятерых. Легко пропускаем»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что команде нужно внимательнее действовать в обороне, чтобы не пропускать такие голы, как в матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Легко очень пропускаем. Первый гол - это такое. Бывают ошибки, но вот второй гол. Конечно, есть мастерство «Реала», но два человека обыграли пятерых наших игроков. Если хотим добиваться результата, то такие компоненты нужно улучшать».

«Могу сказать, что по качеству игры мы могли заработать очки. Сколько - не знаю. Класс соперника сказывается», - сказал Степаненко.

Команда уступила 1:2 и остается на последнем месте в группе с 1 пунктом.