Михаил МУДРИК: «Был в шоке, что фаны на Сантьяго Бернабеу аплодировали мне»

Хавбек запомнит матч в Мадриде

  • 05.11.2021 15:06
  • 3224 просмотра
  • 16 комментариев
Михаил МУДРИК: «Был в шоке, что фаны на Сантьяго Бернабеу аплодировали мне»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик не ожидал, что болельщики «Реала» будут аплодировать ему во время замены в матче Лиги чемпионов.

«Даже не знаю, как дальше быть. Только две победы нужны. Все силы приложим и будем бороться, пусть останется мало шансов».

«Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте».

«Аплодисменты зрителей на Сантьяго Бернабеу? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент», - сказал Мудрик.

Команда после поражения 1:2 остается на последнем месте группы с 1 пунктом.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 05.11.2021 16:11
    +4
    Молодец но надо было бить а не отдавать на тете.
    Люди просто так не аплодируют
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    Bibenco
    Bibenco, 05.11.2021 15:36
    +3
    Они просто гуманные люди, и радовались что закончились его мучения на поле.
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    DK1961
    online
    DK1961, 05.11.2021 16:14
    +2
    Они аплодировали твоей очередной обрезке
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 05.11.2021 16:08
    +2
    У инстасамки воспаление - врача, срочно врача.
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    zhyr
    zhyr, 05.11.2021 15:52
    +2
    Бо на відміну від більшості коментаторів цього сайту, в їхніх вболівальників є повага до суперників
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 05.11.2021 16:20
    +1
    Bibenco, 05.11.2021 15:36
    Они просто гуманные люди, и радовались что закончились его мучения на поле.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
    syrkis-shybkis, 05.11.2021 16:29
    0
    DK1961, 05.11.2021 16:22
    Криво вывернул сустав в матче с Монако, и теперь этот нелепый автогол французов будет всему свету впаривать как шедевр своего бомбардирского искусства. Недалеко уехал от своего старшего отсасуэлло по хвастовству и мажорству
    Температуру померяй
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    Bibenco
    Bibenco, 05.11.2021 15:38
    0
    Даже не знаю, как дальше быть.
    --------------
    Всё очень просто. Надо бить мимо ворот, тогда будет лететь в ворота. Ты особенный.
    Ссылка
    AK.228
    online
    AK.228, 05.11.2021 15:23
    0
    мы тоже
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 05.11.2021 15:20
    0
    очень достойно сыграл, лучше Тете. подтяни удар и защиту и станешь топом.
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 05.11.2021 16:26
    -1
    Кстати, обратите внимание с каким полупрезрением Патрик на снимке на его жалкие попытки вести мяч смотрит
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 05.11.2021 16:22
    -1
    Криво вывернул сустав в матче с Монако, и теперь этот нелепый автогол французов будет всему свету впаривать как шедевр своего бомбардирского искусства. Недалеко уехал от своего старшего отсасуэлло по хвастовству и мажорству
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 05.11.2021 16:16
    -1
    DK1961, 05.11.2021 16:14
    Они аплодировали твоей очередной обрезке
    Обрезать бы тебе язык
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 05.11.2021 16:16
    -1
    Просто там был сектор любителей природы и он им понравился
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 05.11.2021 16:23
    -2
    belerilf1, 05.11.2021 15:20
    очень достойно сыграл, лучше Тете. подтяни удар и защиту и станешь топом.
    это будущее нашей сборной
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 05.11.2021 15:15 (изменен)
    -6
    Ссылка
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