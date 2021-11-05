Михаил МУДРИК: «Был в шоке, что фаны на Сантьяго Бернабеу аплодировали мне»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик не ожидал, что болельщики «Реала» будут аплодировать ему во время замены в матче Лиги чемпионов.
«Даже не знаю, как дальше быть. Только две победы нужны. Все силы приложим и будем бороться, пусть останется мало шансов».
«Не знаю, получилось или нет, но я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в старте».
«Аплодисменты зрителей на Сантьяго Бернабеу? Я в шоке вообще, не ожидал такого. Это запоминающийся момент», - сказал Мудрик.
Команда после поражения 1:2 остается на последнем месте группы с 1 пунктом.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Люди просто так не аплодируют
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Всё очень просто. Надо бить мимо ворот, тогда будет лететь в ворота. Ты особенный.
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