Прикарпатье могут покинуть три игрока

Голкипер Андрей Новак, защитник Василий Француз и полузащитник Владислав Семотюк 1 января получат статус свободных агентов, если не договорятся с «Прикарпатьем» о новых контрактах.
32-летний Новак в нынешнем сезоне Первой лиги провел 8 матчей, 25-летний Француз — 4, а 20-летний Семотюк — 15.
«Прикарпатье» после 16 туров чемпионата занимает 5-е место. В субботу команда Олега Рыпана примет своего ближайшего преследователя — «Олимпик».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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