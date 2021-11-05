Лопатецкая пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Эстонии

Дарья возвращается на победный путь

  • 05.11.2021 13:48
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Лопатецкая пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Эстонии
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Эстонии.
 
В матче 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла финскую спортсменку Лауру Хиетаранту, которой организаторы выдали вайлд-кард.
 
Хаабнеэме. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Лаура Хиетаранта (Финляндия) – 6:2, 6:1
 
Далее по сетке Айла Аксу из Турции (№790 WTA) или Екатерина Шалимова из России (№519 WTA).

Источник — Sport.ua

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