Лопатецкая пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Эстонии

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Эстонии.
В матче 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла финскую спортсменку Лауру Хиетаранту, которой организаторы выдали вайлд-кард.
Хаабнеэме. 1/4 финала
Дарья Лопатецкая (Украина) – Лаура Хиетаранта (Финляндия) – 6:2, 6:1
Далее по сетке Айла Аксу из Турции (№790 WTA) или Екатерина Шалимова из России (№519 WTA).
Источник — Sport.ua
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