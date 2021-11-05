Лопатецкая пробилась в полуфинал 25-тысячника ITF в Эстонии

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая (№481 WTA) добыла еще одну победу на 25-тысячнике ITF в Эстонии.



В матче 1/4 финала украинка, которая преодолела квалификацию, переиграла финскую спортсменку Лауру Хиетаранту, которой организаторы выдали вайлд-кард.



Хаабнеэме. 1/4 финала

Дарья Лопатецкая (Украина) – Лаура Хиетаранта (Финляндия) – 6:2, 6:1



Далее по сетке Айла Аксу из Турции (№790 WTA) или Екатерина Шалимова из России (№519 WTA).