Вакансія: SMM менеджер (спортивна тематика)

В Спортивне Медіа наразі шукаємо досвідченого SMM-менеджера, який буде займатися просуванням наших проектів.
Головна ціль - генерація цікавого контенту, збільшення трафіку та збереження залученності/зацікавленості аудиторії.
Якщо ти - відповідальний, ініціативний в роботі та ще й захоплюєшся спортом - тоді не розмірковуй, а надсилай нам своє резюме.
Чим будеш займатися?
- Вести та розвивати брендові канали наших проектів (FB, телеграм/вайбер-канали, instagram, twitter, youtube, tiktok);
- Створювати з “0” та просувати нові НЕ брендові канали, ком’юніті (будь-які твої ідеї будуть почуті);
- Будувати стратегії просування, розробляти контент-план;
- Створювати текстовий контент розважального характеру (для створення візуалу є відділ дизайну, яким ти будеш ставити ТЗ);
- Аналізувати аудиторію та конкурентів (будеш тісно спілкуватись з нашим аналітиком);
- Шукати інфлюенсерів/блогерів для колаборацій, партнерства із ними.
Який досвід та навички хочемо від тебе?
- Досвід в SMM-просуванні від 6 місяців;
- Досвід роботи з FB, telegram- каналами - першочергово! (як додатковий + знання та практичний досвід з instagram, twitter, tiktok, youtube);
- Вміння створювати контент-план та будувати стратегію просування;
- Вміння швидко реагувати та змінювати фокус на термінові завдання.
Буде перевагою, якщо:
- Якщо ти вже праціюва зі спортивними тематиками, або ж полюбляєш спорт та бажаєш працювати з цією нішею;
- Можеш показати проекти (портфоліо).
Що отримаєш від компанії?
- Можливість працювати з відомими масштабними проектами;
- Поліпшувати організаторські навички при проведенні конкурсів в брендових SMM-каналах;
- Оплата спортивних занять і мовних курсів, корпоративні обіди;
- Комфортний офіс в центрі Києва (5 хв від м.Палац Спорту);
- Графік роботи: з 9:00 - 10:00 до 18:00 - 19:00; Full time в офіс/ремоут (віддалено- за домовленістю з керівником на майбутнє).
Резюме відправляйте на пошту: cv@pro-people.com.ua
Источник — Sport.ua
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