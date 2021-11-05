Вакансія: SMM менеджер (спортивна тематика)

Приєднуйся до масштабних проектів

  • 05.11.2021 12:09
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Вакансія: SMM менеджер (спортивна тематика)
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Спортивне Медіа наразі шукаємо досвідченого  SMM-менеджера, який буде займатися просуванням наших проектів.

Головна ціль - генерація цікавого контенту, збільшення трафіку та збереження залученності/зацікавленості аудиторії.

Якщо ти - відповідальний, ініціативний в роботі та ще й захоплюєшся спортом - тоді не розмірковуй, а надсилай нам своє резюме. 

Чим будеш займатися?

  • Вести та розвивати брендові канали наших проектів (FB, телеграм/вайбер-канали, instagram, twitter, youtube, tiktok);
  • Створювати з “0” та просувати нові НЕ брендові канали, ком’юніті (будь-які твої ідеї будуть почуті);
  • Будувати стратегії просування, розробляти контент-план;
  • Створювати текстовий контент розважального характеру (для створення візуалу є відділ дизайну, яким ти будеш ставити ТЗ);
  • Аналізувати аудиторію та конкурентів (будеш тісно спілкуватись з нашим аналітиком);
  • Шукати інфлюенсерів/блогерів для колаборацій, партнерства із ними.

Який досвід та навички хочемо від тебе?

  • Досвід в SMM-просуванні від 6 місяців;
  • Досвід роботи з FB, telegram- каналами - першочергово! (як додатковий + знання та практичний досвід з instagram, twitter, tiktok, youtube);
  • Вміння створювати контент-план та будувати стратегію просування;
  • Вміння швидко реагувати та змінювати фокус на термінові завдання.

Буде перевагою, якщо:

  • Якщо ти вже праціюва зі спортивними тематиками, або ж полюбляєш спорт та бажаєш працювати з цією нішею;
  • Можеш показати проекти (портфоліо). 

Що отримаєш від компанії?

  • Можливість працювати з відомими масштабними проектами;
  • Поліпшувати організаторські навички при проведенні конкурсів в брендових SMM-каналах;
  • Оплата спортивних занять і мовних курсів, корпоративні обіди;
  • Комфортний офіс в центрі Києва (5 хв від м.Палац Спорту);
  • Графік роботи: з 9:00 - 10:00 до 18:00 - 19:00; Full time в офіс/ремоут (віддалено- за домовленістю з керівником на майбутнє).

Резюме відправляйте на пошту: cv@pro-people.com.ua

Источник — Sport.ua

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