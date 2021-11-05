Назарий РУСИН: «Сейчас мои амбиции – начать играть в футбол»

Нападающий «Динамо» Назарий Русин, выступающий за «Днепр-1» на правах аренды, рассказал о ближайших планах.



«Сейчас мои амбиции – начать играть в футбол. Здесь собрана хорошая команда. По моему мнению, она должна бороться за третье место в чемпионате. Увидим, как оно будет.



Думаю, со всеми трудно конкурировать. Довбик – хороший футболист. Трудно, конечно, трудно. Мне вообще тяжело, потому что пропустил целый год. Да, я тренировался, но... Во время последних месяцев своего пребывания в Польше приходилось тренироваться с 16-летними пацанами. Как ни крути – это тоже влияет. Ничего, даст Бог, выберусь из этой ямы», – сказал Назарий.



В текущем сезоне Русин провел 8 матчей, забил 2 гола.